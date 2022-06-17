Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиян предупредили о штрафах при установке кондиционеров

Юристы посоветовали россиянам спрашивать разрешение соседей перед установкой кондиционера

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Желающим установить кондиционер в квартире россиянам посоветовали перед покупкой и монтажом устройства изучить региональный нормативный регламент и спросить разрешения у соседей по дому. О возможных штрафах за несоблюдение этих правил предупредили опрошенные Life.ru юристы, знакомые с вопросом.

«Административная и судебная практика показывают, что в большинстве случаев проблемы возникают не в связи с самим фактом установки кондиционера. Обычно требование о демонтаже предъявляют недовольные соседи или управляющие организации», — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. Эксперт добавил, что ни те, ни другие не имеют права требовать снять кондиционер, поэтому обращаются с жалобами в надзорные ведомства или суд. Однако решение ситуации будет зависеть от правил конкретного региона.

Материалы по теме:
Башню сносит. В Японии уничтожат уникальное здание из 1970-х с капсульными квартирами. Кому оно помешало?
Башню сносит.В Японии уничтожат уникальное здание из 1970-х с капсульными квартирами. Кому оно помешало?
27 апреля 2022
«Панельки — это образ жизни» Как однотипные серые дома изменили россиян и стали одним из символов СССР?
«Панельки — это образ жизни»Как однотипные серые дома изменили россиян и стали одним из символов СССР?
15 июня 2022

По словам специалиста, большинство судебных решений исходит из того, что фасад здания (внешние, несущие стены) относится к общему имуществу всех собственников многоквартирного дома — согласно законодательству, распоряжаться им можно только с согласия всех владельцев. При этом такое правило могут применить даже в случае наличия разрешения на установку кондиционера от региональных властей.

Юристы отметили, что в федеральных законах прямого указания на необходимость получения какого-либо специального разрешения на установку бытового кондиционера нет, но многие субъекты России приняли на этот случай свои законы.

«Чтобы быть уверенным в правоте своих действий, перед тем как устанавливать климатическое оборудование, имеет смысл проверить, действует ли какой-либо региональный нормативный регламент», — порекомендовал заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. Специалист предупредил, что за установку кондиционера без такого разрешения власти могут не только оштрафовать, но и потребовать за свой счет демонтировать устройство.

Эксперты уточнили, что установка кондиционера не требует отражения в техническом паспорте помещения, так как не считается его переоборудованием. Однако особого согласования размещение климатического оборудования могут потребовать в домах, относящихся к объектам культурного наследия.

Ранее россиян предупредили об опасности кондиционеров для здоровья. По словам кандидата медицинских наук Владимира Зайцева, при несвоевременной очистке устройства могут распространять по помещению микроклещей, вызывающих заболевания верхних дыхательных путей и легких.

Ударная волна


Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Стилист Лисовец раскрыл секреты модного образа на выпускной 2022 года
Телеведущая Ксения Бородина покинула Россию
В Латвии заявили о нехватке средств на демонтаж советских памятников
Работники рынка в российском городе устроили кровавую массовую драку
Путин назвал США великой державой с большим будущим
Россиянин забил двухлетнюю дочь до смерти из-за ее плача
Украина передала Британии предложение по санкциям против России
Врач перечислил самые первые симптомы колоректального рака
Раскрыты детали последнего визита в Москву старейшего вора в законе Ушатого
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.