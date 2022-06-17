Россиян предупредили о штрафах при установке кондиционеров

Юристы посоветовали россиянам спрашивать разрешение соседей перед установкой кондиционера

Желающим установить кондиционер в квартире россиянам посоветовали перед покупкой и монтажом устройства изучить региональный нормативный регламент и спросить разрешения у соседей по дому. О возможных штрафах за несоблюдение этих правил предупредили опрошенные Life.ru юристы, знакомые с вопросом.

«Административная и судебная практика показывают, что в большинстве случаев проблемы возникают не в связи с самим фактом установки кондиционера. Обычно требование о демонтаже предъявляют недовольные соседи или управляющие организации», — пояснил адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. Эксперт добавил, что ни те, ни другие не имеют права требовать снять кондиционер, поэтому обращаются с жалобами в надзорные ведомства или суд. Однако решение ситуации будет зависеть от правил конкретного региона.

По словам специалиста, большинство судебных решений исходит из того, что фасад здания (внешние, несущие стены) относится к общему имуществу всех собственников многоквартирного дома — согласно законодательству, распоряжаться им можно только с согласия всех владельцев. При этом такое правило могут применить даже в случае наличия разрешения на установку кондиционера от региональных властей.

Юристы отметили, что в федеральных законах прямого указания на необходимость получения какого-либо специального разрешения на установку бытового кондиционера нет, но многие субъекты России приняли на этот случай свои законы.

«Чтобы быть уверенным в правоте своих действий, перед тем как устанавливать климатическое оборудование, имеет смысл проверить, действует ли какой-либо региональный нормативный регламент», — порекомендовал заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. Специалист предупредил, что за установку кондиционера без такого разрешения власти могут не только оштрафовать, но и потребовать за свой счет демонтировать устройство.

Эксперты уточнили, что установка кондиционера не требует отражения в техническом паспорте помещения, так как не считается его переоборудованием. Однако особого согласования размещение климатического оборудования могут потребовать в домах, относящихся к объектам культурного наследия.

Ранее россиян предупредили об опасности кондиционеров для здоровья. По словам кандидата медицинских наук Владимира Зайцева, при несвоевременной очистке устройства могут распространять по помещению микроклещей, вызывающих заболевания верхних дыхательных путей и легких.

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