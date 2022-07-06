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В Совфеде ответили на призыв ФРГ запустить «Северный поток-2»

Сенатор Пушков усомнился в необходимости войти в положение Германии по СП-2

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

В Берлине напрасно полагают, что на запуск «Северного потока-2» (СП-2) могут повлиять исключительно немецкие власти. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст призвал к началу переговоров по запуску СП-2 на ограниченный период времени, чтобы обеспечить Германию газом.

«Подобное заявление говорит о том, что в Берлине убеждены: ключ от запуска "Северного потока-2" находится в их руках. Захотят — закроют, захотят — откроют. Но они забывают, что наполнение трубопровода идет из России», — написал сенатор.

Он также усомнился в необходимости Москве входить в положение Германии и запускать газопровод в условиях наложенных на Россию санкций.

Ранее представитель Министерства экономики Германии отказался подтвердить или опровергнуть планы по национализации части газопровода «Северный поток-2», проходящей по территории ФРГ.

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Никита Абрамов
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