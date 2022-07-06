В России появился собственный биржевой индекс пшеницы

ЦБ создал первый российский товарный биржевой индекс пшеницы на замену зарубежным

В России захотели создать собственную систему биржевых индексов, показывающих состояние рынка, на замену зарубежным. О таком решении заявил Центробанк. Первым российским ценовым показателем регулятор одобрил биржевой индекс на пшеницу, сообщается на сайте ЦБ.



Индекс отражает стоимость тонны пшеницы на условиях поставки до порта Новороссийск. По итогам торгов его ежедневно рассчитывает АО «Национальная товарная биржа» (НТБ, входит в Мосбиржу).



«Для участников рынка индекс является ориентиром, который они могут использовать для решения своих бизнес-задач и запуска инструментов хеджирования ценовых рисков. Также его можно применять при регулировании товарных рынков», — говорится в сообщении регулятора.



Для формирования ценовых показателей ЦБ использует рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах. Создание национального биржевого индекса на пшеницу — первый проект, по примеру которого регулятор планирует создать специальный механизм межведомственной оценки и направить предложения правительству.

С 18 мая НТБ начала рассчитывать индекс стоимости пшеницы. Запрос на публикацию индикатора возник у участников рынка, которые захотели получить актуальный показатель, отражающий стоимость продукта. На Мосбирже указали, что индекс будет устанавливаться в рублях без налога на добавочную стоимость (НДС) на основе ежедневного расчета средневзвешенной стоимости одной тонны пшеницы 4-го класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск.