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Россияне назвали способы решения конфликтов с соседями

«Росгосстрах»: каждый четвертый россиянин вызывал полицию для решения проблем с соседями

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Часть россиян для решения конфликтов с соседями из-за нарушения тишины в жилом доме обращается за помощью в полицию. Способы решения разногласий собственники назвали в рамках опроса компании «Росгосстрах», сообщают РИА Новости.

Согласно результатам опроса, каждый четвертый россиянин вызывал полицию для решения проблем с соседями. При этом 45 процентов респондентов лично разговаривали с нарушителями порядка в многоквартирном доме. 5 процентов опрошенных размещали в подъезде записки, которые должны были пристыдить соседей.

В компании заявили, что в половине случаев жильцам не удалось разрешить конфликты. Большинство россиян отметили, что подобные проблемы жильцы не должны решать самостоятельно. Они предложили увеличить штрафы за нарушение режима тишины в многоквартирных домах.

В марте 2022 года адвокат Олег Сухов предупредил, что во время конфликтов с соседями в многоквартирном доме россияне рискуют получить штраф, лишиться жилья или попасть в тюрьму. По оценкам эксперта, частой причиной разногласий становится ремонт в помещениях общего пользования.

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Нина Ташевская
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