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Стала известна дата премьеры приквела «Сверхъестественного»

Премьера «Винчестеров», приквела «Сверхъестественного», состоится в октябре

Кадр: сериал «Сверхъестественное»

Телеканал The CW объявил дату премьеры сериала «Винчестеры». Об этом стало известно Deadline.

Приквел «Сверхъестественного» выйдет на экраны 11 октября 2022 года.

Новый сериал расскажет расскажет о юности отца Дина и Сэма — Джона Винчестера. Зрители смогут увидеть момент его знакомства с матерью мальчиков Мэри, а также понаблюдать за началом его борьбы с нечистыми силами.

Авторами идеи сериала выступили актер Дженсен Эклс, исполнивший роль Дина в оригинальном шоу, и его жена Дэннил. Супруги также стали исполнительными продюсерами проекта. Главные роли в сериале исполнили актеры Дрейк Роджер и Мэг Доннелли. Они предстанут в образе родителей Винчестеров.

Сериал «Сверхъестественное» режиссера Эрика Крипке выходил на экраны с 2005 по 2020 год. Шоу рассказывает о двух братьях Винчестерах, которые путешествуют по США и охотятся за сверхъестественными существами, включая демонов и призраков. Главные роли в сериале исполнили актеры Джаред Падалеки и Дженсен Эклс.

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Дениза Мацаева
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