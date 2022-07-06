Стала известна дата премьеры приквела «Сверхъестественного»
Телеканал The CW объявил дату премьеры сериала «Винчестеры». Об этом стало известно Deadline.
Приквел «Сверхъестественного» выйдет на экраны 11 октября 2022 года.
Новый сериал расскажет расскажет о юности отца Дина и Сэма — Джона Винчестера. Зрители смогут увидеть момент его знакомства с матерью мальчиков Мэри, а также понаблюдать за началом его борьбы с нечистыми силами.
Авторами идеи сериала выступили актер Дженсен Эклс, исполнивший роль Дина в оригинальном шоу, и его жена Дэннил. Супруги также стали исполнительными продюсерами проекта. Главные роли в сериале исполнили актеры Дрейк Роджер и Мэг Доннелли. Они предстанут в образе родителей Винчестеров.
Сериал «Сверхъестественное» режиссера Эрика Крипке выходил на экраны с 2005 по 2020 год. Шоу рассказывает о двух братьях Винчестерах, которые путешествуют по США и охотятся за сверхъестественными существами, включая демонов и призраков. Главные роли в сериале исполнили актеры Джаред Падалеки и Дженсен Эклс.