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Рогозин рассказал о влиянии санкций на Восточный

Рогозин: западные санкции не оказали влияния на строительство космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Западные санкции, введенные в отношении России, не оказали практически никакого влияния на строительство космодрома Восточный. Заявление генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина передает ТАСС.

«Это же уникальный объект инженерный, который создан русской мыслью и татарским проворством. Что здесь может быть такого? Какие-то отдельные агрегаты есть, безусловно. <…> но это все такая мелочь, что мы быстро заменили. Говорить, что санкции повлияли на строительство космодрома Восточный, не считаю возможным», — сказал глава госкорпорации.

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В июле Рогозин заявил, что «Роскосмос» планирует завершить испытания пилотируемого корабля «Орел» к моменту развертывания на орбите Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

В том же месяце глава госкорпорации сказал, что Красноярский машиностроительный завод («Красмаш»), где налаживается серийное производство новейших российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат», является самым безопасным местом на планете.

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Иван Потапов
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