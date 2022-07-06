Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Солдат ВСУ пригрозил расправой украинским депутатам

Солдат ВСУ пригрозил украинским депутатам расправой из-за растраты средств

Кадр: Telegram-канал «Военное дело»

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пригрозил расправой украинским депутатам и членам их семей из-за растраты средств, предназначающихся для бойцов на линии боевых действий. Видеообращение военнослужащего опубликовал Telegram-канал «Военное дело».

Служащий 131 отдельного разведывательного батальона ВСУ обвинил власти страны в попытках нажиться на обычных солдатах, которые погибают в ходе вооруженного конфликта. По его словам, военная помощь от европейских стран и добровольческих организаций попросту не доходит до военных.

Боец пообещал найти виновных по окончании боевых действий. Также он рассказал о подозрениях в сбыте товаров для армии на черном рынке Украины.

Ранее офицер ВСУ, который находится в госпитале из-за осколочного ранения, рассказал о потерях в украинской армии и низком моральном духе бойцов. Главной проблемой для украинских Вооруженных сил он назвал российские танки и артиллерию, так как против огневой мощи России у Украины нет ответа, а поставляемых с Запада вооружений критически не хватает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Украину заподозрили в подготовке провокаций с химоружием в ДНР
В США рассказали о «пугающем» советском истребителе
В Кремле ответили на вопрос о визите Папы Римского
Стрелявший из окна дома в Апрелевке мужчина попал на видео
Минобороны рассказало о воздушном бое российского Су-35 против украинского Су-25
Российские войска уничтожили шесть пунктов управления ВСУ
Кремль подтвердил встречу Путина с руководством Госдумы
Минобороны отчиталось об уничтожении пункта дислокации наемников на Украине
В ДНР сообщили об освобождении Спорного
Евродепутаты потребовали объяснений по калининградскому транзиту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.