Солдат ВСУ пригрозил расправой украинским депутатам

Солдат ВСУ пригрозил украинским депутатам расправой из-за растраты средств

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пригрозил расправой украинским депутатам и членам их семей из-за растраты средств, предназначающихся для бойцов на линии боевых действий. Видеообращение военнослужащего опубликовал Telegram-канал «Военное дело».

Служащий 131 отдельного разведывательного батальона ВСУ обвинил власти страны в попытках нажиться на обычных солдатах, которые погибают в ходе вооруженного конфликта. По его словам, военная помощь от европейских стран и добровольческих организаций попросту не доходит до военных.

Боец пообещал найти виновных по окончании боевых действий. Также он рассказал о подозрениях в сбыте товаров для армии на черном рынке Украины.

Ранее офицер ВСУ, который находится в госпитале из-за осколочного ранения, рассказал о потерях в украинской армии и низком моральном духе бойцов. Главной проблемой для украинских Вооруженных сил он назвал российские танки и артиллерию, так как против огневой мощи России у Украины нет ответа, а поставляемых с Запада вооружений критически не хватает.