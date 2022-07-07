Диетолог назвала самые опасные для здоровья продукты на борту самолета

Диетолог Нефедова порекомендовала россиянам отказаться в самолете от жирной пищи и бобовых

Врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова назвала россиянам самые опасные для здоровья продукты на борту самолета. Об этом она рассказала «Известиям».

В частности, по ее словам, туристам следует отказаться во время полета от острой и жирной пищи, бобовых, напитков с сахаром и газировки. Специалист пояснила, что пониженное давление на борту воздушного судна может усугубить вздутие живота, а некоторые продукты способствуют проблемам с ЖКТ.

Кроме того, врач порекомендовала воздержаться от потребления сильно соленых блюд или дополнительно досаливать еду. Из-за скачков давления на высоте десяти тысяч метров вкусовые рецепторы становятся менее чувствительными, из-за чего пища может казаться пресной, пояснил она.

В заключении Нефедова добавила, что повышенная сухость в самолете может привести к обезвоживанию организма, что, в свою очередь, является причиной усталости и головных болей. В этой связи диетолог призвала не забывать пить достаточное количество воды, а также есть свежие овощи и фрукты.

Ранее стало известно, что лучшее место на борту для пассажиров, которые хотят заснуть в полете, — передняя часть самолета, как можно дальше от двигателей. Также, по словам пилота Джонни Ноулсона, место у прохода гораздо тише, чем у окна.