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Пилот раскрыл лучшее место для сна в самолете

Летчик Джонни Ноулсон посоветовал садиться у прохода пассажирам, которые хотят заснуть

Фото: Mohammad Arrahmanur / Unsplash

Пилот Джонни Ноулсон раскрыл лучшее место на борту для пассажиров, которые хотят заснуть в полете. Его советы приводит The Sun.

По словам летчика, на больших самолетах нужно садиться в переднюю часть салона, как можно дальше от двигателей. Он считает, что место у прохода гораздо тише, чем у окна. «Хотя вид менее красивый», — признает командир воздушного судна.

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При этом если сесть за крыльями большого лайнера, то полет на большой высоте пройдет наиболее плавно, считает Ноулсон. Пилот объясняет, что чем ближе к центру массы самолета, тем сильнее на него воздействуют подъемная сила, ветер, гравитация, сопротивление и тяга.

Ранее этот же летчик назвал лучшее место на борту для пассажиров, стремящихся как можно быстрее покинуть самолет. По его словам, на больших лайнерах нужно садиться с левой стороны, около выходов. Они находятся как в передней, так и в хвостовой частях самолета. К тому же лучше выбрать место около прохода.

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Ксения Мельникова
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