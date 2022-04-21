Пилот раскрыл лучшее место для стремящихся первыми покинуть самолет

Летчик раскрыл лучшее место на борту для пассажиров, стремящихся быстрее покинуть лайнер

Пилот Джонни Ноулсон (Jonny Knowlson) раскрыл лучшее место на борту для пассажиров, стремящихся как можно быстрее покинуть самолет. Его слова приводит The Sun.

По словам летчика, на больших лайнерах нужно садиться с левой стороны, около выходов. Они находятся как в передней, так и в хвостовой частях самолета. Людям, которые кладут ручную кладь на багажную полку, больше подходит место около прохода. Так они могут первыми покинуть лайнер.

Издание отмечает, что совет Ноулсона многим путешественникам придется кстати. В настоящее время большинство аэропортов перегружено, и пассажиры стремятся быстро выйти из самолета, чтобы не стоять в огромных очередях на паспортном контроле.

В ноябре прошлого года другой пилот раскрыл секрет объявлений из кабины экипажа, которые транслируются пассажирам по громкой связи. По его словам, членов летного состава фактически не обучают тому, как и что именно надо говорить путешественникам. В целом, объяснил он, обращаться к ним необходимо, чтобы объяснить нюансы нештатных ситуаций и успокоить.