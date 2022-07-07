Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам с проблемами сердца дали рекомендации по путешествиям в самолете

Кардиолог Лебедева посоветовала сердечникам заранее готовиться к путешествию в самолете

Фото: Axel Heimken / Global Look Press

Заместитель главного внештатного кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра ММКЦ «Коммунарка» Анастасия Лебедева дала советы россиянам с проблемами сердца по подготовке к поездке в самолете и правилам поведения на борту. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо заранее готовиться к путешествию и запасаться необходимыми лекарствами. При этом врач рекомендует брать в поездку постоянно принимаемые препараты с запасом на случай непредвиденных обстоятельств. Тем, кто недавно перенес острое заболевание или операцию на сердце и сосудах, желательно сходить на консультацию к лечащему врачу перед тем, как отправиться на отдых.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Сегодня

Во время полета сердечникам не стоит забывать принимать предписанные лекарства, пить достаточно жидкости и воздержаться от употребления алкоголя. Кроме того, при длительных перелетах Лебедева посоветовала туристам со слабым сердцем не сидеть всю поездку на месте, а вставать и ходить по салону.

Ранее в июле врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова перечислила россиянам самые опасные для здоровья продукты на борту самолета. Эксперт порекомендовала отказаться от потребления сильно соленых блюд или подсаливания еды.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Медведев отреагировал на отставку Джонсона фразой «первый пошел»
Двое россиян попытались спасти лебедей из рыболовных сетей и погибли
Партия Джонсона потребовала его немедленной отставки
Почта России предъявила посольству Великобритании ультиматум
Контрразведка пришла с обысками к военкому Крыма
Более трети россиян сочло креатив драйвером развития экономики регионов
Матвиенко назвала условие применения Россией ядерного оружия
В России начали бороться с нехваткой бытовой техники пылесосами из Узбекистана
В Совфеде предрекли европейским лидерам судьбу Джонсона
Незнакомец незаконно въехал в квартиру мужчины и отказался покидать ее
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.