Группа «Би-2» выступит на церемонии закрытия матча за Суперкубок России

Группа «Би-2» выступит на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком»

Рок-группа «Би-2» выступит на церемонии закрытия матча за Суперкубок России. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Игра, в которой встретятся «Зенит» и «Спартак», пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. На церемонии закрытия также выступит народный артист России певец Александр Розенбаум. Откроют матч группа «Танцы минус», а также певица МакSим.

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на заместителя генерального продюсера «Матч ТВ» Василия Конова, что на матче за Суперкубок России выступит группа «Ленинград». Позднее в Telegram-канале «Мутко против» эту информацию опровергли.

«Группа "Ленинград" не будет выступать на Суперкубке. Вместо них запланировано выступление группы "Танцы Минус". Представители "Ленинграда" отказались комментировать данную информацию и предложили задавать все вопросы РФС», — было сказано в посте.

Ранее сообщалось о том, что выступление «Би-2» на Петербургском международном экономическом форуме отменили.