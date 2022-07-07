Европейцам предрекли болезненное падение уровня жизни

Аналитик Самиев предрек падение уровня жизни европейцев

Из-за риска рецессии и общемирового экономического кризиса граждане многих стран могут столкнуться с болезненным падением уровнем жизни. Прежде всего, это коснется европейцев, которым придется пережить снижение реальных доходов на фоне рекордной инфляции. Об этом разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Главный экономист банка Nomura Роб Саббэраман заявил, что в течение ближайших 12 месяцев крупнейшие экономики мира могут столкнуться с рецессией. Речь, по его словам, идет в первую очередь о США, Японии, Южной Корее, Великобритании, Канаде и Австралии, а также странах еврозоны. Самиев согласился с этим прогнозом, но добавил, что даже при отсутствии пугающих показателей падения ВВП, уровень жизни граждан может значительно упасть.

Здоровье экономики

«Насколько тяжелой будет рецессия — вопрос довольно сложный, — заметил Самиев. — Есть рецессия как динамика ВВП, то есть, динамика экономик. Очевидно, что она будет плохой во всех странах мира, в том числе, и в крупнейших. Но это не значит, что все будут показывать падение: у кого-то может оказаться слабый плюс, у кого-то что-то около нуля, кто-то и упадет. Но есть и другие параметры, демонстрирующие здоровье экономики и общественного благосостояния».

По словам аналитика, даже при низких положительных темпах роста может наблюдаться рост числа бедного населения, снижение реального уровня доходов других классов.

Даже при отсутствии рецессии социальные параметры падают. В этот раз и падения ВВП, и падения уровня жизни стоит ожидать в большинстве стран Павел Самиев аналитик

«Ситуация с болезненным падением реальных доходов у многих классов населения будет связана как раз с высокой инфляцией: почти во всем мире она двузначная. А в некоторых странах Евросоюза вообще рекордная за последние 30-40 лет, что, естественно, сказывается на благосостоянии», — объяснил Самиев.

Он подчеркнул, что показатели падения ВВП могут не выглядеть критично в числовых показателях. Но с точки зрения доходов граждан, уровня бедности, безработицы последствия будут достаточно серьезными, с ними столкнется подавляющее большинство государств.

«Роль сыграют также такие факторы, как топливный и энергетический кризис, кризис продовольствия, рост безработицы. Закрытие многих предприятий тоже сказывается на всех параметрах», — заключил Самиев.

Пострадавшие

С наибольшим шоком и падением уровня жизни, по мнению аналитика, столкнутся страны еврозоны, показывающие все признаки рецессии. Болезненными текущие события окажутся и для Японии, которая балансирует на уровне рецессии уже последние 30 лет.

«С той же проблемой могут столкнуться и развивающиеся страны, критично зависящие от поставок энергоресурсов и продовольствия. Пострадают и крупные экономики: страны Южной Америки, Южной Азии. И даже Индонезия может испытать серьезное давление, а ведь эта страна-хозяин съезда G20, с большой экономикой и большим населением. Но проблемы все те же», — заметил Самиев.

Ранее американские политики и крупные бизнесмены заявили о все большей уверенности в том, что США ожидает рецессия, которая может повлечь за собой массовые увольнения. Об этом пишет Politico. В материале говорится, что президент США Джо Байден отмечал, что «нет ничего неизбежного» в рецессии в США. Также указывается, что соответствующие опасения растут и на Уолл-стрит, и в Вашингтоне в свете того, что Федеральная резервная система «активизировала борьбу против самой высокой за четыре десятилетия инфляции».