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Умер советский поэт Игорь Бяльский

В возрасте 72 лет умер советский поэт Игорь Бяльский

Фото: Warin / Wikipedia

Советский и израильский поэт и переводчик Игорь Бяльский умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на певицу Веронику Долину.

Исполнительница песен подтвердила смерть поэта коротким сообщением на своей странице в социальной сети Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Не стало Игоря Бяльского», — написала она.

Бяльский скончался в поселении Текоа, Израиль. Другие подробности смерти не сообщаются.

Бяльский родился в 1949 году в городе Черновцы. В 1971 году окончил Пермский политехнический институт. Через год он переехал в Ташкент, где стал одним из основателей местного клуба самодеятельной песни «Апрель» и Чимганских фестивалей авторской песни. Там же, в столице Узбекской ССР, вышли сборники его стихотворений «Яблони на проспекте» и «Времена города». В 1987 Бяльский стал членом Союза писателей СССР. В 1999 году основал «Иерусалимский журнал» — издание о современной израильской литературы на русском языке. Произведения автора включены в антологии «Строфы века», «Освобожденный Улисс», «Авторская песня» и «Русская поэзия XXI века».

Ранее сообщалось о том, что автор манги «Югио!» Кадзуки Такахаси был найден мертвым в Японии.

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Дениза Мацаева
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