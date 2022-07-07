Сирия согласилась участвовать в международном трибунале в Донбассе

Глава МИД ДНР заявила, что Сирия согласилась участвовать в международном трибунале

Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в Донбассе. Об этом заявила ТАСС глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

По ее словам, у Донецка уже есть понимание, какие государства будут участвовать в обозначенных судебных процессах. В-первую очередь, как отметила дипломат, речь идет о России и Луганской Народной республике (ЛНР).

В свою очередь президент Сирии Башар Асад, пояснила Никоронова, дал свое согласие во время визита в Дамаск представителей МИД ДНР. Она добавила, что сейчас все будущие участники трибунала заняты в разработке его устава.

«Именно на основании этого устава будут происходить все процессуальные действия, в том числе осуждение виновных. Здесь отмечу, что данный трибунал планируется учредить на основании международного договора», — сказала министр.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой создать международный трибунал, который бы осудил преступления украинских властей после 2014 года. По его словам, орган должен заняться изучением преступлений Киева не только в Донбассе, но и на других территориях страны.