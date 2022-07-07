Спрогнозирован срок роста курса доллара до 70 рублей

«Прайм»: аналитик Антонов спрогнозировал рост курса доллара до 70 рублей к концу июля

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе в агентством «Прайм» спрогнозировал срок, когда курс доллара вырастет до 70 рублей. По его мнению, для этого есть основания.

«Вероятно, Минфин нашел способ, как ослабить рубль, чтобы избавиться от головной боли», — предположил эксперт. Он напомнил, что после заявления главы Минфина России Антона Силуанова, не исключившего проведение интервенций из доходов бюджета, инвесторы стали меньше покупать рубль. Антонов полагает, что на этой неделе власти должны найти решение, чтобы вывести курс на оптимальный для экономики уровень.

По мнению аналитика, если не произойдет форс-мажора, то доллар закрепится на отметке в 70 рублей уже к концу июля , а евро — в районе 73 рублей. При этом есть возможность того, что из-за ослабления евро на мировом валютном рынке обе валюты будут стоить к рублю одинаково, заключил Антонов.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Василий Осьмаков предостерег от «оголтелой» борьбы против сильного рубля. Главный риск — это «качели» в диапазоне 50-120 рублей за доллар, потому что такого никакая экономика выдержать не сможет, уверен он.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что оптимальный для экономики курс рубля оценивается в 70-80 рублей за доллар, и правительство пытается вернуть его к этому уровню.