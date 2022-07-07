В Китае предупредили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины

Китайский военный эксперт Чжунпин заявил о риске ядерной войны в Европе из-за Украины

Конфликт на Украине может привести к ядерной войне в Европе. Такое мнение выразил в беседе с Global Times китайский военный эксперт Сун Чжунпин.

По его словам, в случае усиления украинского кризиса европейские страны могут быть втянуты в конфликт против своей воли.

«Если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. В таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе», — пояснил Чжунпин.

Он также отметил, что попытки США доминировать в регионе начинают вызывать негодование в Европе, которая стремится к стратегической автономии региона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия никогда и никому не угрожала ядерным оружием. По ее словам, заявления относительно «взаимных угроз применения ядерного оружия» и высказывания на конференции о якобы предпринятом «ядерном шантаже» со стороны Москвы не могут не вызывать недоумение. Искажение в пропагандистских целях сути российской политики в данной сфере, базирующейся на постулате о недопустимости ядерной войны, абсолютно неприемлемо», — подчеркнула она.