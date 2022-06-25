В МИД заявили об отсутствии со стороны России угроз ядерным оружием

Представитель МИД Захарова заявила, что РФ никогда и никому не угрожала ядерным оружием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия никогда и никому не угрожала ядерным оружием. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, заявления относительно «взаимных угроз применения ядерного оружия» и высказывания на конференции о якобы предпринятом «ядерном шантаже» со стороны Москвы не могут не вызывать недоумение.

Российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, в том числе в нынешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России члены НАТО, которые провозгласили себя «ядерным альянсом», опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с нашей страной Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Захарова отметила, что подход сдерживания остается действенным способом предупреждения ядерной войны и масштабных войн до тех пор, пока подобное оружие существует. «Искажение в пропагандистских целях сути российской политики в данной сфере, базирующейся на постулате о недопустимости ядерной войны, абсолютно неприемлемо», — подчеркнула она.

Вероятность применения ядерного оружия

Военный аналитик Института стран СНГ Владимир Евсеев оценил возможность применения Россией ядерного оружия в том случае, если НАТО своими провокациями пересечет определенную «красную линию».

Эксперт считает, что российские власти могут решиться на ядерный удар при наличии потенциальной угрозы или попытке захвата Калининградской области странами Североатлантического альянса.

Я не исключаю, что в какой-то момент Польша будет обострять ситуацию на границе с Калининградской областью. Но надо понимать, что если у России будут хоть малейшие сомнения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то Россия применит ядерное оружие и создаст наземный коридор через территорию Литвы. Если Запад готов к этому, то пусть обостряет ситуацию Владимир Евсеев Военный аналитик Института стран СНГ

Член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации, кандидат исторических наук Владимир Козин также отметил, что холодная война вступила во вторую и очень опасную фазу, которая ставит мир под угрозу и применения ядерного оружия, и развязывания третьей мировой войны.

Эксперт назвал нынешнее противостояние между Востоком и Западом очень жестким и опасным. Он подчеркнул, что порог применения ядерного оружия и тактического, и стратегического назначения резко опустился, то есть, иными словами, вероятность его применения резко возросла.

В военной ядерной доктрине США, которая остается неизменной, есть положение о применении ядерного оружия в первом ударе — у Российской Федерации и у Китайской Народной Республики такого положения нет, а у американцев, британцев и французов есть. И как можно ликвидировать холодную войну, если существует такое сильное противоречие между пятью крупными ядерными державами? Владимир Козин Член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации, кандидат исторических наук

Предоставление ядерного оружия Украине

Экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский обвинил Россию в «нарушении» положения Будапештского меморандума, который был подписан 5 декабря 1994 году Россией, Великобританией, США и Украиной.

По его словам, в связи с этим западные страны имеют право передать Киеву ядерное оружие. Он отметил, что украинская сторона «отдала свой ядерный потенциал» после подписания меморандума в 1994 году.

Сегодня россияне и некоторые еще говорят, что это не были гарантии [ее независимости], но все тогда понимали, что Украина в обмен на это будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР. Но так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, то, я считаю, мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость Радослав Сикорский Экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента

При этом старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу предостерег западные страны от передачи ядерного оружия Киеву. Он подчеркнула, что Украина не стоит ядерной войны, поэтому Соединенные Штаты должны как можно скорее положить конец конфликту.

По его словам, сейчас Украина запрашивает у Запада все более современное оружие, но удастся ли украинским войскам с его помощью противостоять российским, остается большим вопросом.

Как бы то ни было, шанс Украины давно упущен. Да никто и не предлагал Киеву ядерное оружие в преддверии российской кампании — это наверняка бы усугубило кризис и ускорило вторжение Москвы. Сделать это сегодня, когда ужасный конфликт уже бушует, — значит превратить его в настоящую катастрофу Дуг Бэндоу Старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана

В России также раскритиковали предложение Сикорского. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что данный призыв может спровоцировать ядерный конфликт в Европе.

По его словам, именно из-за таких, как Сикорский, необходимо «освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать ее, обеспечив безъядерный статус».

Также Захарова, в свою очередь, заявила, что призыв депутата Европарламента ставит под удар польский народ.

Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия Мария Захарова Официальный представитель МИД России