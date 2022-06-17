Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Экс-помощник Рейгана предостерег от передачи ядерного оружия Украине

Экс-советник Рейгана Бэндоу в статье TAC заявил, что Украина не стоит ядерной войны

Фото: Oleksii Kovalov/ Globallookpress.com

Старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для The American Conservative (TAC) предостерег Запад от передачи ядерного оружия Украине. Он заявил, что эта страна не стоит ядерной войны, поэтому США должны как можно скорее положить конец конфликту.

На фоне российской спецоперации Киев запрашивает у Запада все более современное оружие, однако смогут ли украинские войска с его помощью противостоять российским, остается большим вопросом, уточнил автор.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022

Он напомнил, что польский политик, экс-министр обороны и иностранных дел, а ныне депутат Евросовета предложил передать Украине ядерное оружие под предлогом нарушения Россией Будапештского меморандума.

«Как бы то ни было, шанс Украины давно упущен. Да никто и не предлагал Киеву ядерное оружие в преддверии российской кампании — это наверняка бы усугубило кризис и ускорило вторжение Москвы. Сделать это сегодня, когда ужасный конфликт уже бушует, — значит превратить его в настоящую катастрофу», — подчеркнул Бэндоу.

Он добавил, что в годы холодной войны ядерное оружие служило силой сдерживания между СССР и США, но в случае открытого противостояние оно значительно увеличило бы риски. По словам автора статьи, в случае, если Киев начнет подготовку плана ядерного удара, Россия может ответить превентивными действиями, чтобы не дать развернуть оперативные силы.

Бэндоу заключил, что со стороны Запада должны последовать усилия как можно скорее положить конец конфликту, поскольку его дальнейшая эскалация ведет не только к дальнейшим разрушениям на Украине, но и угрожает безопасность Европы и США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении порядка 400 международных договоров с 2014 года, включая Будапештский меморандум.

В феврале украинский лидер заявлял, что намерен инициировать консультации в рамках упомянутого документа. Если саммит стран-участниц договора не состоится или не предоставит Украине гарантий безопасности, то Киев признает его недействительным.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии пожаловались на провал попыток Запада изолировать Россию и Путина
Звезда «Волка с Уолл-стрит» купил дом в излюбленном месте артистов
Тиктокеры стали разбавлять минералку уксусом для якобы полезной замены колы
В России сочли преждевременным «ставить крест» на «Северном потоке-2»
Руцкой назвал момент окончательного разрыва отношений с Ельциным
Экс-помощник Рейгана предостерег от передачи ядерного оружия Украине
Москвичка вспомнила район своего детства на «полуострове»
Медведева рассказала о значительных доходах
Объяснен защитный эффект физических упражнений против диабета
Стало известно о тайных требованиях Европы к Зеленскому
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.