Экс-советник Рейгана Бэндоу в статье TAC заявил, что Украина не стоит ядерной войны

Старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для The American Conservative (TAC) предостерег Запад от передачи ядерного оружия Украине. Он заявил, что эта страна не стоит ядерной войны, поэтому США должны как можно скорее положить конец конфликту.

На фоне российской спецоперации Киев запрашивает у Запада все более современное оружие, однако смогут ли украинские войска с его помощью противостоять российским, остается большим вопросом, уточнил автор.

Он напомнил, что польский политик, экс-министр обороны и иностранных дел, а ныне депутат Евросовета предложил передать Украине ядерное оружие под предлогом нарушения Россией Будапештского меморандума.

«Как бы то ни было, шанс Украины давно упущен. Да никто и не предлагал Киеву ядерное оружие в преддверии российской кампании — это наверняка бы усугубило кризис и ускорило вторжение Москвы. Сделать это сегодня, когда ужасный конфликт уже бушует, — значит превратить его в настоящую катастрофу», — подчеркнул Бэндоу.

Он добавил, что в годы холодной войны ядерное оружие служило силой сдерживания между СССР и США, но в случае открытого противостояние оно значительно увеличило бы риски. По словам автора статьи, в случае, если Киев начнет подготовку плана ядерного удара, Россия может ответить превентивными действиями, чтобы не дать развернуть оперативные силы.

Бэндоу заключил, что со стороны Запада должны последовать усилия как можно скорее положить конец конфликту, поскольку его дальнейшая эскалация ведет не только к дальнейшим разрушениям на Украине, но и угрожает безопасность Европы и США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении порядка 400 международных договоров с 2014 года, включая Будапештский меморандум.

В феврале украинский лидер заявлял, что намерен инициировать консультации в рамках упомянутого документа. Если саммит стран-участниц договора не состоится или не предоставит Украине гарантий безопасности, то Киев признает его недействительным.