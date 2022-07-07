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Франция заморозила цены на газ для жителей

Министр финансов Франции ле М.р объявил о заморозке цен на газ для населения

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Власти Франции приняли решение заморозить потребительские цены на газ до конца 2022 года, заявил министр финансов Брюно ле Мэр, которого цитирует РИА Новости.

«Цены на газ будут полностью заморожены до конца 2022 года, а рост цен на электроэнергию будет ограничен четырьмя процентами до конца 2022 года», — отметил министр.

По его словам, французское правительство стремится обеспечить покупательную способность населения за счет его благосостояния, а не за счет долга.

Ранее власти нескольких стран Европы заявляли о тяжелой ситуации с газоснабжением из-за снижения объемов поставок из России. В частности, Германия начала реализацию экстренного плана на случай дефицита газа, состоящего их трех фаз.

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Платон Щукин
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