В Японии признали отсутствие альтернативы российскому газу

Глава Mitsui OSK Lines Хасимото: Япония не может отказаться от импорта российского газа

Президент крупной японской транспортной компании Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото признал отсутствие альтернативы российскому газу. Его слова приводит издание Financial Times.

«Япония не может отказаться от импорта российского СПГ из-за резкого роста цен на энергоносители и ограниченных возможностей в сфере атомной энергетики», — сказал он.

По его словам, газ, который Япония закупает у России относительно дешево в рамках долгосрочных контрактов, нужен стране для обеспечения базовых потребностей в электроэнергии.

Глава компании отметил, что в настоящее время цены на спотовом рынке как СПГ, так и угля довольно высокие. Он подчеркнул, что это одна из причин нежелания Японии отказываться от поставок российского СПГ.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем Японию может ожидать жизнь без газа и нефти из России. Соответствующий прогноз он дал, комментируя заявления Токио о перспективах установления потолка на российскую нефть. Политик назвал заявления японского премьера о возможных ограничениях в цене закупки нефти «бряканьем». Медведев заявил, что в таком случае стоимости нефти вырастет «выше прогнозной астрономической цены в 300–400 долларов».