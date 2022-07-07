Россиянин топором жестоко избил мужчин из-за замечания

В Краснодарском крае россиянин жестоко избил топором мужчин, которые сделали ему замечание

В Темрюкском районе Краснодарского края россиянин напал с топором на мужчин, которые сделали ему замечание из-за агрессивной собаки. Об этом сообщает Kub Mash в своем Telegram-канале.

По данным авторов канала, собака местного жителя повалила на землю девочку. Она не пострадала, но родственник ребенка попросил россиянина следить за животным.

После замечания мужчина пошел домой за топором и, вернувшись, напал на прохожих — он жестоко избивал их лезвием и обухом. Один человек получил рубленую рану виска, сотрясение мозга и перелом ноги, другой — черепно-мозговую травму и ссадину на лбу.

Как утверждает Kub Mash, напавший мужчина — владелец местной фотостудии. После случившегося сотрудники полиции начали проверку.

Ранее другой мужчина с топором напал на служебную машину Следственного комитета России (СКР). Напавший подошел к автомобилю и попытался ударить сидевшего за рулем водителя. Тот применил в отношении злоумышленника газовый баллончик, а затем, воспользовавшись его заминкой, забежал в здание СКР.