Минпромторг спрогнозировал снижение цен на машины

«Известия»: глава Минпромторга спрогнозировал снижение цен на машины в течение года

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что предпосылок для роста стоимости машин нет, а цены на новые автомобили в течение года снизятся. Его слова приводят «Известия».

По мнению министра, компании-производители «будут плавно растягивать изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка», чтобы не нести убытки.

«Чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса. Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации», — пояснил Мантуров.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что цены на автомобильном рынке скоро начнут стабилизироваться сообразно действующему курсу и новым транспортно-логистическим цепочкам.

«По моему мнению, можно ожидать снижения цен на 8-12 процентов. Конечно, некоторое удорожание относительно цен, которые были раньше, сохранится из-за усложнения логистики», — поделился Кравченко.