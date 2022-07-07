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Названы последствия выбора неправильного преемника Джонсона

Политолог Ананьева заявила, что ошибка при выборе премьера Британии может стать роковой

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Ошибка при избрании преемника Бориса Джонсона на посту премьер-министра Британии может стать роковой и обернуться поражением правящей Консервативной партии на следующих выборах. Такие последствия неправильного выбора назвала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с «Лентой.ру».

Она отметила, что хотя по опросам среди членов Консервативной партии лидирует министр обороны Бен Уоллес, им необходимо учесть предпочтения избирателей. «По традиции предполагается, что новый лидер партии пробудет на должности несколько месяцев, проявит себя и назначит досрочные выборы, чтобы уже получить мандат избирателей», — заявила Ананьева.

По словам политолога, уже сейчас главный конкурент консерваторов — Лейбористская партия — лидирует в опросах общественного мнения. Более того, лейбористы могут объединиться с Либерально-демократической партией на следующих парламентских выборах, когда бы те ни состоялись. Отчасти поэтому консерваторы и медлили с отстранением Джонсона от должности. Впрочем, говорить сейчас про шансы той или иной партии на гипотетических выборах — это сродни гаданию на кофейной гуще, подчеркнула Ананьева. «Все будет зависеть от того, кто станет лидером [Консервативной партии], сможет ли он как-то изменить положение в стране, хоть немного, или создать впечатление, что правительство и он лично ведет себя честно», — сказала она.

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Согласно опросам аналитической группы YouGov, члены Консервативной партии считают министра обороны Уоллеса главным фаворитом на пост премьер-министра Британии. Следом за ним идут экс-глава британского Минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.

Джонсон покинул свой пост 7 июля из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера. Он будет выполнять обязанности главы правительства до избрания нового лидера Консервативной партии.

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Валентина Шварцман
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