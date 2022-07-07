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В Британии назвали возможных претендентов на пост премьер-министра королевства

YouGov: главным кандидатом на пост премьера Британии стал глава Минобороны Уоллес
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Главным кандидатом на пост премьер-министра Британии после ухода с поста нынешнего главы правительства Бориса Джонсона стал министр обороны Бен Уоллес. Об этом сообщает международная исследовательская аналитическая группа YouGov.

Организация назвала возможных претендентов на пост премьер-министра королевства. Опрос, в котором приняли участие 716 членов Консервативной партии, показывает, что Уоллес возглавляет список претендентов с 13 процентами и идет «ноздря в ноздрю» с Пенни Мордаунт (12 процентов).

«[Экс-глава британского Минфина] Риши Сунак получает 10 процентов голосов, а Лиз Трасс — 8 процентов. [Бывший глава МИД] Джереми Хант, занявший второе место в конкурсе лидеров консерваторов в 2019 году, занимает восьмое место с 5 процентами вместе с новым канцлером [казначейства] Надхимом Захави», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может стать исполняющей обязанности премьера после ухода с поста Бориса Джонсона. Источник в Консервативной партии сообщил, что положение Мэй как члена парламента с опытом работы в качестве премьер-министра делает ее самым вероятным кандидатом.

Джонсон оказался в центре очередного скандала из-за пьяных домогательств своего протеже Криса Пинчера. Британские министры начали массово увольняться, а самого Джонсона призывают также сложить полномочия однопартийцы. По данным ряда британских СМИ, политик действительно уйдет в отставку уже сегодня, 7 июля.

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Анжелика Бережная
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