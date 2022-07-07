Мобильная сеть «МегаФона» названа лучшей по покрытию и скорости интернета

«МегаФон» стал оператором №1 в России по результатам исследования компании Ookla

«МегаФон» получил максимальный балл за покрытие сети и продемонстрировал самую высокую скорость мобильного интернета, более чем на 30 процентов опережающую показатель ближайшего конкурента. Лидером по скорости мобильного интернета «МегаФон» стал в шестой раз подряд.

Исследование международной компании Ookla проводилось на основе замеров скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest осуществляли на своих мобильных устройствах по всей России с января по июнь 2022 года, а также на данных приложения о покрытии сети.

Для оценки качества покрытия эксперты анализируют количество локаций площадью 100х100 метров на территории страны, в которых доступны услуги операторов, а также качество сервисов, представленных в каждой локации, — 4G и ниже. На основе двух показателей выводится общий результат. Для анализа покрытия было сделано 1,6 миллиарда замеров на 2,2 миллиона мобильных устройств по всей территории страны.

В этом году Ookla изменила методологию оценки скорости: вместо средних показателей используются медианные, которые наилучшим образом отражают пользовательский опыт. Результаты основаны на 6,3 миллиона замеров на 1,3 миллиона мобильных устройств. Медианная скорость скачивания в сети «МегаФона» составила 25,01 мегабита в секунду, медианная скорость загрузки данных — 9,09 мегабита в секунду.

В Москве медианная скорость скачивания достигла 41,73 мегабита в секунду, в Санкт-Петербурге — 23,49 мегабита в секунду, Новосибирске — 26,30 мегабита в секунду, Ростове-на-Дону — 30,52 мегабита в секунду, Хабаровске — 24,80 мегабита в секунду, Казани — 24,08 мегабита в секунду, Челябинске — 26,17 мегабита в секунду.

«"МегаФон" традиционно уделяет особое внимание технологическому развитию. Мы раньше всех в России предлагаем нашим абонентам самые современные решения и стандарты связи. Так, за прошедший год мы первыми запустили на всей сети технологию VoLTE, гарантирующую лучшую скорость соединения и качество голосовых вызовов, а также предоставили ее клиентам в международном роуминге. Мы используем все возможности, чтобы гарантировать качество мобильного интернета. Текущая скорость в нашей сети уже выше конкурентов и достаточна для большинства популярных сервисов. С переходом на новую сервисную модель управления трафиком мы смогли предложить абонентам опцию pre-5G, увеличивающую обычную скорость мобильного интернета еще до 50 процентов. Мы рады, что исследования подтверждают эффективность наших шагов, и Ookla признала "МегаФон" оператором №1 по покрытию и скорости мобильного интернета в России», — отметил Алексей Титов, технический директор «МегаФона».

