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Россияне массово бросились искать авиабилеты в три европейские страны

OneTwoTrip: россияне массово заинтересовались авиабилетами в Финляндию, Эстонию и Литву

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россияне массово заинтересовались поездками по трем зарубежным направлениям в июле — путешественники активно бросились искать авиабилеты в Финляндию, Эстонию и Литву. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, самым популярным направлением стала Финляндия — интерес к перелетам в европейскую страну вырос почти в два раза (на 94 процента). На втором и третьем местах — Эстония и Литва, куда доля поисковых запросов увеличилась на 65 и 52 процента соответственно.

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При этом уточняется, что значительный рост числа запросов на перелеты в Финляндию произошел 4 июля — на 75 процентов в сравнении с предыдущим днем. 5 числа интерес несколько спал, однако оставался повышенным на 38 процентов. В Эстонию 4 июля искали билеты на 115 процентов чаще, нежели сутками ранее, а 5 числа — на 51 процент. В Литву 4 июля показатель также вырос на 30 процентов в сравнении с предыдущим днем.

Ранее сообщалось, что власти Финляндия с 1 июля сняли все ковидные ограничения на въезд в страну для всех иностранцев. Теперь прибывающие в страну туристы освобождены от предъявления сертификата о вакцинации от COVID-19 и сдачи тестов.

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Валентина Процкова
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