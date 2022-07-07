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Диетолог предупредила об опасности разливного пива

Врач Марина Аплетаева указала, что употребление разливного пива грозит отравлением

Фото: Shutterstock

Разливное пиво может привести к пищевому отравлению, предупредила врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. Ее слова приводит «Москва 24».

Она указала на то, что при покупке разливного пива нельзя проверить, насколько хорошо проводилась санитарная обработка кранов и тары, где хранится напиток. «Любой продукт, который при покупке не закрыт герметично, — неважно, пиво это или другой напиток либо какая-то пища, — он может быть опасен с точки зрения санитарно-гигиенических требований. Пиво, как и любой другой пищевой продукт, — хорошая питательная среда для болезнетворных микробов», — говорит Аплетаева.

При несвоевременной обработке поверхностей кранов, продолжила врач, употребление разливного пива грозит отравлением. «Например, кран, который все время открывают и закрывают. Я думаю, что он тоже должен проходить через какие-то определенные промежутки санитарную обработку, потому что находится на открытом воздухе», — заключила эксперт.

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Александра Лисица
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