Диетолог предупредила об опасности разливного пива

Врач Марина Аплетаева указала, что употребление разливного пива грозит отравлением

Разливное пиво может привести к пищевому отравлению, предупредила врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. Ее слова приводит «Москва 24».

Она указала на то, что при покупке разливного пива нельзя проверить, насколько хорошо проводилась санитарная обработка кранов и тары, где хранится напиток. «Любой продукт, который при покупке не закрыт герметично, — неважно, пиво это или другой напиток либо какая-то пища, — он может быть опасен с точки зрения санитарно-гигиенических требований. Пиво, как и любой другой пищевой продукт, — хорошая питательная среда для болезнетворных микробов», — говорит Аплетаева.

При несвоевременной обработке поверхностей кранов, продолжила врач, употребление разливного пива грозит отравлением. «Например, кран, который все время открывают и закрывают. Я думаю, что он тоже должен проходить через какие-то определенные промежутки санитарную обработку, потому что находится на открытом воздухе», — заключила эксперт.

Ранее врач-кардиолог Виталий Павлов разрешил выпить в жару только полбокала шампанского. «Игристые вина по крепости примерно равны тихим винам, соответственно, 100 миллилитров — это одна доза. Здесь суть в количестве спирта. Без разницы, из какого алкоголя он поступает», — объяснил он.