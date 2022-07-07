Сбер проведет 9 сессий и мастер-классов на Российской креативной неделе

Сбер примет участие в Российской креативной неделе с 7 по 10 июля в Москве

Сбер примет участие в Российской креативной неделе, которая пройдет с 7 по 10 июля в Москве. В рамках мероприятия пройдет семь собственных панельных сессий и два мастер-класса с участием спикеров Сбера и компаний-партнеров, а также российских и международных экспертов, речь на которых пойдет о том, почему важно развивать креативные технологии в регионах страны, кросс-дисциплинарности в творческом процессе и значении национального кода в профессиональном пути, построении корпоративных дизайн-процессов и особенностях интерфейсов будущего, значении исследований и инклюзивного подхода, трендах в типографике и шрифтовом дизайне в креативных индустриях.

В мероприятиях Российской креативной недели примут участие Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка; Евгений Домников, начальник Управления по развитию креативных технологий Сбербанка; Александр Ерёменко, начальник отдела развития бренда Сбербанка; Максим Козлов, руководитель Sber AR/VR Lab; Ярослав Сизов, лидер дизайн-кластера, СберБанк Онлайн; Юлиана Слащева, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени М. Горького; Илья Михайлов, дизайн-директор SberDevices, и другие эксперты Сбера, компаний-партнеров.

Трансляция сессий и мастер-классов Сбера, а также мероприятий с участием экспертов Сбера и компаний-партнеров будет доступна по ссылке.

«В Сбере наработана уникальная экспертиза. Наша команда успешно проводит мультидисциплинарные разработки по таким направлениям, как коммуникационный, продуктовый, цифровой, промышленный, звуковой и шрифтовой дизайн, CX- и UX-исследования, AR- и VR-проекты, моушен-, игровой и 3D-дизайн, визуальные эффекты, цифровые аватары и так далее.

Дизайн-экосистема Сбера включает в себя комьюнити, акселераторы, лаборатории, платформы знаний для реализации инновационных проектов. Сбер последние несколько лет является работодателем первого выбора для специалистов творческих профессий. Мы готовы делиться опытом совместно развивать креативные индустрии нашей страны», — рассказал Евгений Домников, начальник Управления по развитию креативных технологий Сбербанка.

Запланированы следующие сессии.

— 7 июля 14:30–15:30 — «Международный взгляд на состояние и перспективы дизайна (Россия, Китай, Мексика)». Будут обсуждаться вопросы кросс-дисциплинарности в творческом процессе и значение национального кода в профессиональном пути.

— 7 июля 16:50–17:40 — «Регионы vs столица. Где живут креативные технологии?» — о том, почему важно развивать креативные технологии в регионах страны и может ли креативная индустрия помочь развитию региональной экономики.

— 7 июля 17:20–18:20 — «Построение корпоративных дизайн-процессов»: какой объём задач можно решить инструментами дизайна; нужно ли строить продукт от дизайна или дизайн от продукта; как построить эффективную дизайн-систему.

— 8 июля 11:00–12:00 — «Дизайнер будущего: как изменятся тренды, где учиться профессии и какие навыки нужны бизнесу»: должен ли дизайнер уметь рисовать и писать код; какие навыки будут востребованы в профессии в ближайшем будущем; существуют ли мультидисциплинарные дизайнеры.

— 8 июля 17:20–18:20 — «Дизайн устройств и цифровых продуктов: интерфейсы будущего»: что можно назвать интерфейсом; должны ли пользователи подстраиваться под интерфейс или интерфейс под своего пользователя; готовы ли пользователи к взаимодействию с голосовыми, жестовыми или нейроинтерфейсами; какие еще способы взаимодействия появятся в будущем и как отличить красивую фантазию от полезного инструмента.

— 8 июля 18:10–19:10 — «Практика исследований и инклюзивный подход как залог успешного развития сервиса»: как вовремя проведенные исследования могут повлиять на успешность продукта; какие методы и инструменты можно применить, чтобы понять своего пользователя; как развивать продукт на основе пользовательских данных и что означает «думать о каждом пользователе».

— 10 июля 15:00–16:00 — «Типографика и шрифтовой дизайн в креативных индустриях»: зачем покупать шрифты для проекта и может ли шрифт заменить дизайнера; что предпочесть — разработку собственного шрифта или покупку готового; юридический ликбез по использованию шрифтов.

Также предусмотрены мастер-классы: «Технологические тренды в "Метаверсе"» от Sber AR/VR Lab (9 июля 17:00–18:00) и «Практика работы R&D-лаборатории Сбера: методологии и инструментарий» от Лаборатории клиентского опыта Сбербанка (10 июля 13:20–14:20).

Для очного участия в Российской креативной неделе необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте мероприятия.