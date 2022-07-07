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Снижение курса рубля объяснили

Аналитик Джиоев назвал снижение объема экспорта газа причиной ослабления рубля

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Рубль ослабевает из-за совокупности факторов, считает аналитик «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. По его мнению, российская валюта теряет из-за сокращения поступления в страну валюты на фоне уменьшения экспортных поставок газа по «Турецкому потоку» и «Северному потоку-1». Об этом эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Совокупность причин вынудила рубль слабеть, отметил Джиоев. «Против российской валюты сыграли опасения проведения интервенций, сокращение поступления в страну валюты из-за уменьшения экспортных поставок газа по «Турецкому потоку» и «Северному потоку-1», активизация спроса на валюту со стороны импортеров — на законодательном уровне согласован вопрос параллельного импорта», — перечислил Джиоев.

Также на колебания российской валюты влияет психологически важная отметка в 50 рублей за доллар, добавил аналитик. По его словам, сейчас рынок ищет точку опоры. «Равновесным считаем курс доллара США в пределах 50-60 рублей», — заключил экономист.

Ранее в Институте прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС разработали модель прогнозирования спада экономики России из-за внешнеэкономических шоков. Снижение ВВП, по оценкам, составит 6,4-11,5 процента в зависимости от уровня скидок на нефть, ослабления рубля и торгового оборота.

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Виктория Немис
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