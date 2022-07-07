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Разработчик World of Tanks продал бизнес в России и Белоруссии

Wargaming продала российский и белорусский бизнес россиянину Малику Хатажаеву

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Разработчик компьютерной игры World of Tanks компания Wargaming продала свой российский и белорусский бизнес структурам российского бизнесмена Малика Хатажаева, пишет dev.dy.

С 1 июля Хатажаев является владельцем белорусской компании «Гейм стрим» (ему принадлежит 91,84 процента долей) и российской «Леста». В свою очередь, кипрская компания Wargaming Group Limited больше не является владельцем «Гейм стрим».

В «Лесте» Хатажаеву теперь принадлежит 100 процентов капитала. Последние 12 лет бизнесмен занимал должность гендиректора компании.

Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии в начале апреля. Компания заявляла, что занимается вопросами передачи бизнеса «с надлежащей скоростью».

При этом сделка состоялась незадолго до вступления в силу изменений в белорусском законодательстве. Согласно им, для продажи долей в местных компаниях, принадлежащих иностранцам, требуется специальное разрешение Минфина.

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Платон Щукин
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