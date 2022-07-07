ФСБ завела на украинцев дело о подготовке международного теракта

«Ъ»: ФСБ в Крыму завела на украинцев дело о подготовке акта международного терроризма

Федеральная служба безопасности (ФСБ) завела уголовное дело о подготовке акта международного терроризма на украинцев, которые готовили нападение на силовиков и мирных жителей Украины и России. Об этом в четверг, 7 июля, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, среди фигурантов дела оказался известный в Запорожской области спортсмен, председатель местной федерации кунг-фу Андрей Голубев.

В апреле ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Мелитополе и о задержании пятерых подозреваемых, которые готовились атаковать гуманитарный конвой. По версии спецслужбы, украинские диверсанты по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) начинили бампер легкового автомобиля взрывчаткой, которая позже должна была сработать возле проходящих рядом машин с гуманитарными грузами.

У злоумышленников изъяли два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла», три ручных гранатомета, пулемет, автомат, пистолет, более сотни ручных гранат, а также несколько десятков противопехотных и противотанковых мин.

Задержанных доставили в Симферополь, где Киевский районный суд отправил их в СИЗО. Спортсмен Голубев, служивший ранее в пограничных войсках Украины, обжаловал меру пресечения в Верховном суде Крыма, однако ему было отказано в освобождении из-под стражи в том числе из-за того, что он не располагает устойчивыми социальными связями в России. Пока силовики не установили до конца всех подозреваемых по этому делу.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о призывах «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация) в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) к геноциду русскоязычного населения и представителей греческой диаспоры. По его словам, боевики подвергают физическому насилию мирных граждан, которые лояльно относятся к России. Кроме того, они отбирают у людей и присваивают себе деньги и автомобили, обосновывая это нуждами территориальной обороны.