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Дальнобойщик выиграл в лотерею миллион долларов и счел его за мелкий приз

UPI: в США водитель фуры выиграл в лотерею миллион долларов

Фото: Shutterstock

Дальнобойщик из США был в шоке, когда выиграл в лотерею миллион долларов вместо двух тысяч долларов, которые он ожидал. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

48-летний мужчина рассказал, что приобрел билет моментальной лотереи на одной из автозаправок в штате Мичиган. «Я водитель фуры, поэтому часто бываю в Мичигане и люблю покупать там лотерейные билеты», — объясняет он. Сразу после покупки он отсканировал штрих-код и получил сообщение о необходимости явиться за призом.

Первоначально водитель счел, что ему достался один из мелких призов по две тысячи долларов. Лишь вернувшись в кабину и стерев защитный слой с суммы выигрыша, он обнаружил, что сорвал джекпот. «Я не мог в это поверить. Я даже позвонил в штаб-квартиру лотереи, чтобы проверить, правда ли это», — утверждает мужчина.

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На выигранные деньги водитель планирует купить новый грузовик. Оставшуюся часть он отложит на будущее.

Ранее сообщалось, что житель американского города Пемброк, Северная Каролина, явился в штаб-квартиру лотереи, чтобы получить небольшой приз в 600 долларов, и неожиданно узнал, что сорвал джекпот в 585,9 тысячи долларов. На полученные деньги он планирует купить дом и автомобиль.

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Алиса Дмитриева
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