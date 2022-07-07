В Татарстане зажарят яичницу из 8 тысяч яиц

В Татарстане собираются зажарить рекордную яичницу из 8 тысяч яиц

В Татарстане 16 июля зажарят гигантскую рекордную яичницу из 8 тысяч яиц. Об этом сообщает ProKazan.

Рекорд собираются установить в рамках Всероссийского фестиваля «Скорлупино» в Пестрецах.

Яйца для блюда используют исключительно местного, республиканского, производства. Попробовать яичницу смогут все желающие.

Регистрация рекорда пройдет при участии шеф-поваров казанских ресторанов, Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана и директора ассоциации Галины Шарафутдиновой.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке ко Дню города приготовили самый большой в стране шашлык из 650 килограммов мяса. Приготовлением занимались сразу 300 человек, полосу из мангалов протянули вдоль набережной Ахлестышева. Сложность заключалась в том, что участвующие в приготовлении блюда должны были одновременно перевернуть шашлык, чтобы он как следует прожарился.

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