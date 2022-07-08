Нападение на бывшего премьера Японии попало на видео

Телеканал NHK опубликовал кадры нападения на бывшего премьера Японии Абэ

NHK

Нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара во время его уличного выступления попало на видео. Кадры публикует телеканал NHK.

Судя по записи, злоумышленник подошел к политику сзади и выстрелил ему в спину. Присутствовавшие бросились оказывать Абэ помощь.

Покушение на экс-премьера произошло в пятницу, 8 июля, в 11:30 по местному времени (05:30 по московскому времени). Абэ упал, истекая кровью. Его госпитализировали на машине скорой помощи.

Известно, что было два выстрела, бывший глава правительства упал после второго, так как пуля попала в грудь. В полиции рассказали, что в первые минуты после покушения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки в больницу, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».