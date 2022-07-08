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Бывший глава ЗАТО Циолковский осужден на шесть лет за взяточничество

В Амурской области суд дал шесть лет экс-главе ЗАТО Циолковский Левицкому за коррупцию

Кадр: видео Благовещенский городской суд / YouTube

Благовещенский городской суд Амурской области приговорил к шести годам лишения свободы бывшего главу закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковский Сергея Левицкого за коррупцию. Об этом в пятницу, 8 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по ряду статей УК РФ, среди которых получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Суд обязал его выплатить штраф в размере более 1,2 миллиона рублей и запретил шесть лет занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

По данным ведомства, в 2018 году мужчина потребовал у городской думы Углегорска увеличить расходы на снежный городок с 1,2 до 3 миллионов рублей. Он договорился с конкретной компанией о том, что за вознаграждение поможет ей победить в конкурсе на строительство зимней площадки и устранит конкурента из местного предприятия.

После выигрыша компания перевела 128 тысяч рублей из полученных по контракту 3 миллионов на погашение кредита Левицкого.

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Екатерина Власова
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