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Умер заслуженный художник России Леонид Баранов

В возрасте 78 лет умер заслуженный художник России скульптор Леонид Баранов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В возрасте 78 лет ушел из жизни заслуженный художник России скульптор Леонид Баранов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств.

Баранов скончался в своем музее-мастерской в деревне Старые Омутищи во Владимирской области. О причинах смерти не сообщается.

Баранов родился в 1943 году в Москве. В 1968 году окончил Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова. Баранов работал в области монументального и станкового искусства. Был автором таких произведений, как памятник писателю Федору Достоевскому в Баден-Бадене, памятник императору Петру I в Роттердаме, памятник-бюст полководцу Александру Суворову, статуя ученому Михаила Ломоносова, статуя физика Николая Басова, и других композиций.

Работы заслуженного художника РФ представлены в Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственном Русского музея, Государственном музее истории Санкт-Петербурга, Московском музее современного искусства, а также в зарубежных коллекциях Парижа, Рима, Лондона, Нью-Йорка и других городов.

У Баранова остались жена и двое детей.

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