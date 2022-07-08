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Единственная в мире пластинка Боба Дилана продана за 91,5 миллиона рублей

Пластинка Боба Дилана с песней Blowin’ in the Wind продана за 91,5 миллиона рублей

Фото: Handout / Reuters

Единственная в мире пластинка с песней американского исполнителя и киноактера Боба Дилана была продана на аукционе Christie’s в Лондоне за десятки миллионов рублей. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что на эксклюзивном звуковом носителе была записана песня Blowin’ in the Wind, выпущенная артистом в соавторстве с продюсером Генри Ти Боун Бернеттом в 1962 году. Кроме того, сохранился оригинальный футляр с автографами знаменитостей.

По информации издания, эксперты аукциона провели экспертизу лота, в результате которой была определена его стартовая цена — 600 тысяч фунтов стерлингов (36,6 миллиона рублей). В ходе торгов он ушел с молотка за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (91,5 миллиона рублей).

Ранее в июле эскизы немецкого модельера, фотографа и коллекционера Карла Лагерфельда ушли с молотка на аукционе Sotheby’s за десятки миллионов рублей. На торги были выставлены рисунки, найденные в парижской квартире дизайнера. Общая сумма вырученных с продажи средств составила 300,2 тысячи фунтов стерлингов (около 23 миллионов рублей).

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Полина Гераскина
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