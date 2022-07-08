Путин призвал готовиться к нефтяному эмбарго

Путин призвал отечественные компании готовиться к нефтяному эмбарго Евросоюза

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал отечественные компании быть готовыми к вступлению в силу нефтяного эмбарго в отношении России, которое ранее в рамках очередного пакета санкций утвердили страны Евросоюза, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что о последствиях такого решения говорилось на прошлом совещании по ТЭКу. Среди ключевых приоритетов глава государства назвал диверсификацию экспорта, увеличение поставок на юг и восток.

Путин рассказал, что правительство прорабатывает варианты развития всех способов экспорта нефти и нефтепродуктов с использованием железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры. Также готовятся проекты увеличения поставок газа в восточном направлении и на внутренний рынок.

По его словам, западные санкции продолжают наносить ущерб российской экономике, поэтому расслабляться нельзя. Президент предупредил, что руководители министерств и ведомств не должны поверхностно относиться к имеющимся рискам.

С августа вступает в силу европейский запрет на импорт российского угля, принятый в рамках пятого пакета санкций. Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный признал, что следствием такого решения неизбежно станет снижение объема добычи и экспорта этого вида топлива.

Ранее Bloomberg подсчитал, что за весну 2022 года Китай и Индия, на фоне обрушения поставок российского топлива в Европу, закупили в России нефть, газ и уголь на общую сумму 24 миллиарда долларов. Таким объемам поспособствовала значительная скидка, которую покупателям предложила Россия. В ряде случаев, как утверждали источники Reuters, дисконт доходил до 30 процентов.