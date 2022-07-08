Россияне массово заинтересовались автобусными поездками в один регион страны

Самыми популярными направлениями автобусных туров у россиян стали Дагестан и Чечня

Самым популярным направлением автобусных туров у россиян летом 2022 года стал Кавказ. О том, что путешественники массово заинтересовались поездками в один регион, сообщила директор НКО «Объединение Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова, передает «Национальная служба новостей».

По ее словам, больше всего туристы интересуются турами в Дагестан, Чечню и Кабардино-Балкарию. Помимо этого, путешественники активно отправляются в поездки на автобусах в Санкт-Петербург, Казань и Карелию.

Как стало известно, однодневные туры стоят около 2,5 тысячи рублей, трехдневные — в пределах от 12 до 15 тысяч рублей. Ракулова также рассказала, что есть и путешествия на автобусах, продолжающиеся от семи до десяти дней, но они не настолько востребованы у туристов.

Эксперт полагает, что пик популярности автобусных туров в России может настать через четыре года.

Ранее сервис поездок и путешествий «Туту.ру» назвал самые желанные направления для путешествий на автобусах за рубеж у россиян. Так, для путешествий на июньские праздники туристы чаще всего выбирали Минск, Полоцк, Ригу и Хельсинки.