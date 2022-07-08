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В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости COVID-19 в России

Биолог Роспотребнадзора Семенов допустил рост заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов допустил рост заболеваемости COVID-19 в России. Об этом пишет ТАСС.

По словам биолога, рост заболеваемости в мире связан с двумя причинами. В первую очередь, появились новые варианты вируса. Кроме того, началось постепенное ослабление иммунитета тех, кто давно привился или переболел коронавирусом. «Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — сказал Семенов.

Он добавил, что необходимости вводить какие-либо ограничения в России на фоне роста заболеваемости COVID-19 в мире нет, поскольку ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.

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Марина Совина
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