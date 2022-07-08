Подсчитаны траты Джонсона на скандальный ремонт квартиры

Британский премьер-министр Джонсон потратил на ремонт более 200 тысяч фунтов стерлингов

Британский премьер-министр Борис Джонсон потратил на скандальный ремонт своей квартиры на Даунинг-стрит в Лондоне более 200 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает Independent со ссылкой на копию счета, в котором подсчитаны траты.

В общей сложности ремонт обошелся в 208,1 тысячи фунтов стерлингов (более 15,8 миллиона рублей). Согласно данным, Джонсон и его супруга Кэрри Симмондс приобретали дизайнерские предметы интерьера, в частности у дизайнера Лулу Литл. Пара приобрела сервировочную тележку на колесиках за 3,6 тысячи фунтов стерлингов, скатерть за 500 фунтов и потратили на обои 2,2 тысячи.

Что касается мебели, то политик отдал за два дивана больше 15 тысяч фунтов, 11 тысячи за восемь обеденных стульев, 4,2 тысячи за кресло и тысячу за стол для телевизора. В смете также прописаны строительные работы — шлифовка пола, покраска комнат и отделка обошлись в 30 тысяч фунтов.

О скандале с ремонтом квартиры Джонсона стало известно весной 2021 года. Тогда он захотел создать благотворительный фонд, чтобы оплатить дорогостоящий ремонт своей квартиры. Однако ситуация грозила привести к конфликту интересов: жертвования средств от богатых членов тори могут рассматриваться как получение финансовой выгоды премьер-министром. Вскоре Британская избирательная комиссия начала официальное расследование о том, кто профинансировал ремонтные работы в премьерской квартире.