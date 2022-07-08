Обнаружен новый вид хищного динозавра с маленькими «ручками»

Current Biology: найден новый хищный динозавр Meraxes gigas с короткими передними лапами

Ученые обнаружили новый вид хищных динозавров с непропорционально короткими передними лапами, аналогичными «ручкам» тираннозавра. Плотоядный ящер, получивший латинское название Meraxes gigas, эволюционировал независимо от T. rex. Согласно выводам, опубликованным в журнале Current Biology, находка указывает на то, что короткие лапы могут быть результатом отбора других признаков, таких как крупный череп и челюсти.

Останки Meraxes gigas были найдены в формации Уинкуль в Северной Патагонии (Аргентина). Он жил в верхнем меловом периоде и отнесен палеонтологами к семейству кархародонтозавриды — крупным хищникам, обитавшим в Южной Америке и других континентах. Окаменелые кости включали в себя хорошо сохранившийся череп длиной 127 сантиметров и почти полную переднюю конечность, длина которой составляет около половины длины бедренной кости.

Филогенетический анализ показал, что Meraxes был самым ранним членом клады Giganotosaurini — южноамериканских кархародонтозавридов массой более четырех тонн. Он отличается от других представителей этой группы рядом уникальных черт, включая бугорки, гребни и борозды на кожных окостенениях головы. Соотношение длин передних и задних конечностей напоминает представителей других крупных теропод мелового периода — тираннозаврид и абелизаврид. При этом сходство признака наиболее выражено между Meraxes и тарбозавром — тираннозавридом, жившем в позднем меле на территории Монголии и Китая.

Эволюционная конвергенция свидетельствует о том, что шел естественный отбор в пользу коротких передних конечностей во многих линиях крупных хищных динозавров. Авторы работы предположили, что существует предел укорочения, при котором соотношение между длиной лапы и бедренной кости не может быть меньше 0,4. При этом передние конечности могут иметь как развитую мускулатуру, как у тираннозавров и Meraxes, так и редуцированную, как у абелизаврид.

Традиционно предполагается, что короткие передние конечности могли выполнять определенные функции, например, помогать динозавру подниматься из лежачего положения или удерживать самку во время спаривания. Согласно альтернативной точке зрения, небольшие размеры лап объясняются их рудиментарностью. Третья гипотеза состоит в том, что существовал отбор по другим признакам, который в то же время благоприятствовал коротким конечностям. Результаты исследования дают некоторое подтверждение последнему варианту, поскольку тираннозавриды, абелизавриды и кархародонтозавриды имели крупный череп. Напротив, тероподы с небольшим черепом (гигантораптор и дейнохейрус) обладали относительно крупными передними конечностями.

Ранее палеонтолог Кевин Падиан (Kevin Padian) из Калифорнийского университета предположил, что большой череп и челюсти тираннозавров, а также групповой образ жизни способствовали укорочение конечностей. Маленькие передние лапы с меньшей вероятностью могли случайно попасть под зубы крупного сородича во время совместного поедания туши жертвы, что помогало избегать травм, потери крови, ампутации, инфекции и смерти.