Россияне посоревнуются на горных трассах в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии в августе пройдет чемпионат России по даунхиллу и кросс-кантри

На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии пройдет чемпионат России по даунхиллу и кросс-кантри. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования стартуют в августе. «Главные спортивные гонки лета станут частью большого фестиваля маунтинбайка Ride Life, он пройдет с 6 по 29 августа», — сообщили в пресс-службе «Кавказ.РФ».

Соревнования начнутся с седьмого этапа российской эндуро-серии, затем пройдет детская гонка Kid Cup для участников от 3 до 14 лет. Кульминацией турнира станут финал Кубка России и чемпионат страны по скоростному спуску.

На курорте в конце августа пройдут чемпионат, первенство России и спартакиада по кросс-кантри. На территории байк-парка курорта также работают школа даунхилла и прокат велосипедов для детей и взрослых.