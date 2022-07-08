В Челябинске спасли застрявшего в вентиляции енота

В Челябинске спасли енота-полоскуна, который застрял в вентиляции «Немузея мусора»

В Челябинске спасли енота-полоскуна, который застрял в вентиляции на три дня. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, самка скиталась по трубам в «Немузее мусора», создавая шум, однако сотрудники учреждения не могли определить происхождение шорохов. Позже животное разглядели сквозь щели вентиляционного короба и вынули его наружу.

По словам администратора музея Карена Даллакяна, после поимки енота передали зооволонтерам, работающим в проекте «Спаси меня». Специалисты оказали особи помощь, поскольку у нее была ободрана спина.

«Боюсь, енот сам обалдел куда больше, чем мы, СМИ и хозяева вместе взятые. Судя по тому, что мы раскопали в информационном пространстве, он путешествует больше месяца по нашему району», — уточнила сооснователь «Немузея мусора» Яна Трудкова.

В июне неравнодушные жители Татарстана также спасли косулю, которая застряла на одной из улиц Нижнекамска — животное попало в металлический забор. Согласно материалу, после спасения косулю выпустили в лесу Биклянского лесничества.