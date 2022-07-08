Заброшенный 40 лет назад ржавый Ferrari продали за 8,3 миллиона рублей
Ржавый автомобиль Ferrari 250 GTE 1962 года выпуска продали за 110 тысяч фунтов стерлингов (8,3 миллиона рублей) на аукционе. Соответствующий материал и фото приводит The Sun.
Отмечается, что машина была заброшена 40 лет назад и все эти годы простояла в гараже. Ее кузов, днище и салон пришли в негодность. На размещенных кадрах видно покрытый зеленым налетом корпус, спущенные колеса, облупившуюся краску и нефункционирующую приборную панель.
Представители аукционного дома Brightwells объяснили, в чем причина высокой цены полуразрушенного транспортного средства. Дело в том, что в нем сохранились важные части — рама и блок цилиндров. Указанные детали, по словам экспертов, стоят «целое состояние» и могут стать основой для копии других престижных моделей данной марки — Lusso или GTO.
В марте сообщалось, что самый длинный автомобиль в мире после реставрации достиг длины 30,52 метра и побил собственный рекорд. Известно, что до этого он несколько лет простоял на складе и пришел в негодность. В конечном итоге транспортное средство было выставлено на интернет-аукцион eBay и дважды сменило хозяина, прежде чем попало в руки Майкла Дезера, который владеет им до сих пор. При этом сумма сделки так и осталась нераскрытой.