Заброшенный 40 лет назад ржавый Ferrari продали за 8,3 миллиона рублей

Ferrari 1962 года выпуска продали за 8,3 миллиона рублей из-за его блока цилиндров и рамы

Ржавый автомобиль Ferrari 250 GTE 1962 года выпуска продали за 110 тысяч фунтов стерлингов (8,3 миллиона рублей) на аукционе. Соответствующий материал и фото приводит The Sun.

Отмечается, что машина была заброшена 40 лет назад и все эти годы простояла в гараже. Ее кузов, днище и салон пришли в негодность. На размещенных кадрах видно покрытый зеленым налетом корпус, спущенные колеса, облупившуюся краску и нефункционирующую приборную панель.

Представители аукционного дома Brightwells объяснили, в чем причина высокой цены полуразрушенного транспортного средства. Дело в том, что в нем сохранились важные части — рама и блок цилиндров. Указанные детали, по словам экспертов, стоят «целое состояние» и могут стать основой для копии других престижных моделей данной марки — Lusso или GTO.

В марте сообщалось, что самый длинный автомобиль в мире после реставрации достиг длины 30,52 метра и побил собственный рекорд. Известно, что до этого он несколько лет простоял на складе и пришел в негодность. В конечном итоге транспортное средство было выставлено на интернет-аукцион eBay и дважды сменило хозяина, прежде чем попало в руки Майкла Дезера, который владеет им до сих пор. При этом сумма сделки так и осталась нераскрытой.