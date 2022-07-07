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Показано убранство за 7,6 миллиарда рублей дома на колесах известного актера

В доме на колесах за 7,6 миллиарда рублей актера Джейми Фокса есть съемочная студия

Фото: Anderson Mobile Estates

Показано убранство дома на колесах американского актера, певца и стендапера Джейми Фокса стоимостью 7,6 миллиарда рублей. Соответствующий материал приводит The Sun.

Так, внутри фургона расположены съемочная студия артиста, диджейский пульт, а также специальный водочный бар в синих тонах с подсветкой и изготовленный на заказ диван с бархатной обивкой. При этом гостями шоу, которое снималось в данной обстановке, были в том числе такие известные актеры, как Дензел Вашингтон и Дуэйн Джонсон.

Отмечается, что площадь двухэтажного транспортного средства составляет 1200 квадратных футов (111 квадратных метров), а вес — 40 тонн. При этом компания Anderson Mobile Estates, которая его изготовила, также сотрудничала со многими другими звездами. Например, с актерами Уиллом Смитом, Вином Дизелем и Сильвестром Сталлоне.

В марте сообщалось, что самый длинный автомобиль в мире достиг длины 30,52 метра после реставрации и побил собственный рекорд. Известно, что в машине, рассчитанной на 75 человек, располагались джакузи, поле для мини-гольфа, вертолетная площадка и бассейн с трамплином для прыжков в воду.

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Алина Гостева
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