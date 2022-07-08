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Блогерша увеличила губы назло бойфренду и осталась с испорченным лицом

Блогер TikTok freakyprincess33 получила сильный отек после увеличения губ назло парню

Кадр: @freakyprincess33

Блогерша увеличивала губы после каждого расставания с возлюбленным и осталась с испорченным лицом. Соответствующий ролик появился в TikTok (на данный момент публикация удалена).

Так, назло последнему бойфренду юзерша с никнеймом freakyprincess33 записалась к косметологу и сделала очередную процедуру введения филлера. На размещенных кадрах видно, что губы девушки сильно отекли, опухли и раздулись до больших размеров.

Автор видео призналась, что обрела зависимость от данной манипуляции. «Стараюсь скрыть кровоподтеки после увеличения губ, потому что уже второй мужчина расстроил меня и довел до депрессивного состояния за последние две недели. Спасают только филлеры», — отметила она.

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Соответствующий ролик набрал более 2,7 миллиона просмотров, и пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Ты разрушаешь себя», «Тебе нужно найти альтернативный способ борьбы со стрессом», «Мне кажется, что твои губы и есть причина, почему они бросают тебя», — писали юзеры.

Ранее в июле иностранная блогерша Джорджия Фокс ввела филлеры по технике «русские губы» и осталась с внешностью обезьяны. В результате данной процедуры рот приобретает четкий контур, а центральная часть верхней губы становится вздернутой. После проведенной манипуляции губы девушки раздулись до аномального размера из-за сильного отека.

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Полина Гераскина
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