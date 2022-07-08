Фанаты обеспокоились чрезмерной худобой Полины Гагариной в бикини на новом фото

Фанаты певицы Полины Гагариной выразили беспокойство по поводу ее худобы на новых фото

Российская поп-исполнительница Полина Гагарина взволновала фанатов чрезмерной худобой на новых фото в бикини. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

35-летняя знаменитость выложила фотографию, на которой она позирует, сидя у фонтана своего загородного дома. Певица снялась в бикини бирюзового цвета. При этом на кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены. «Мой дом — моя крепость! Это утверждение стало абсолютно моим. Как только я захожу домой, начинается восстановление. Мое место силы!» — подписала звезда публикацию, которая набрала более 21 тысячи лайков.

В комментариях фанаты выразили свое беспокойство по поводу чрезмерной худобы артистки. «Похоже, в этой крепости вас не сильно кормят, Полина!», «Да уж покушать вам не мешает чуть-чуть», «Да, немного поправиться не мешало бы», «Дом, конечно, хороший, но вы худенькая очень», «Долой стереотипы! Полина, поправляйся в теле: бедра, ножки и так далее», — высказывались они.

В мае Полина Гагарина вышла в свет в откровенном наряде, в каком уже появлялась на публике американская актриса Меган Фокс. Знаменитость посетила премию телеканала RU.TV в бархатном черном платье в пол люксового бренда David Koma, которое оформлено глубоким V-образным декольте и блестящей аппликацией в виде цветов на рукавах. Известно, что Фокс присутствовала в аналогичном наряде на музыкальной премии Billboard Music Awards 2022, которая состоялась 15 мая в Лас-Вегасе, США.