Газпромбанк задумал избавиться от швейцарской «дочки»

Газпромбанк заявил о возможной продаже дочернего подразделения в Швейцарии

Газпромбанк задумался над тем, чтобы избавиться от швейцарского Gazprombank (Switzerland) Ltd, следует из пресс-релиза дочернего учреждения.

«Совет директоров Gazprombank (Switzerland) Ltd. (далее — Банк) информирует, что Газпромбанк, единственный акционер Банка, принял решение изучить возможные стратегические варианты будущей работы Банка. Эти варианты включают в себя потенциальную продажу отдельных активов или всего бизнеса, однако возможны и другие сценарии», — сказано в публикации.

Если будет принято решение найти инвестора, поиски, как предполагается, должны будут завершиться к концу третьего квартала текущего года.

Согласно информации на сайте банка, он предлагает своим клиентам корпоративные банковские услуги в Швейцарии и за рубежом. Его общие активы к концу 2020 года составляли 1,8 миллиарда швейцарских франков, в организации работают 84 сотрудника.

Российский Газпромбанк выбран банком для проведения расчетов за российский газ с покупателями из недружественных стран: они открывают в нем счета в валюте и в рублях для внесения оплаты поставщику, обмен валют осуществляет банк.